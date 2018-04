Zum ersten Mal seit der Unternehmensgründung 2012 hat der Personal Shopping Service Outfittery im November 2017 schwarze Zahlen geschrieben.



»Wir sind sehr stolz darauf, unser selbst gestecktes Ziel, profitabel zu werden, im November 2017 erreicht zu haben. In 2018 konzentrieren wir uns nun wieder auf beschleunigtes Wachstum und werden parallel weiterhin daran arbeiten, die operative Effizienz unseres Geschäftsmodells weiter zu steigern«, sagt Julia Bösch, Gründerin und Geschäftsführerin von Outfittery.



Data und Technologie



Den Break Even führt man bei Outfittery darauf zurück, dass man sich auf die Bereiche Data und Technologie konzentriert hat. Je mehr Daten durch die Kunden generiert werden, desto besser und effizienter könne man wachsen. Das Erfolgsrezept liege in der Kombination aus menschlicher und künslicher Intelligenz. Die Fortschritte auf dem Gebiet des Machine Learnings hätten in den vergangenen zwei Jahren zu einer deutlichen Verbesserung von Qualität und Effektivität der Kundenberatung geführt. So konnte das Bestandskundengeschäft stark wachsen.



2018 will man sich den Bereichen Kundenerlebnis und Markenbildung widmen. Die neu geschaffene Position des Chief Customer Officer, die seit Dezember 2017 von Nigel Carl Brown besetzt ist, soll dabei helfen. Der 50-jährige Brite kann mehr als 25 Jahre Retail- und Consumer-Erfahrung vorweisen. Zuletzt arbeitete er beim britischen Hersteller für Luxuskörperpflege Molton Brown, davor als CMO beim Kosmetikriesen Avon. Brown wird künftig die Bereiche Marketing, Einkauf und Sales leiten. Auch externe Hilfe hat sich Outfittery geholt: Die digitale Werbeagentur Poke London wurde damit beauftragt, den Ausbau der Marke zu unterstützen.

Von: Christiane Marie Jördens