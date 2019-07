Seit mehr als zwei Jahrzehnten dient der Messeplatz am Bodensee allen möglichen Outdoor-Veranstaltungen. Die Fachbranche kennt sich aus und hat hohe Erwartungen an neuen, noch nicht etablierten Veranstaltungen. Die Messlatte für neue Events und Messen ist hoch, der Druck Erfolg zu haben noch größer. »Für eine gute Initialzündung benötigt es ein gewisses Mindest-Setting auf Markenseite. Dies ist nicht gelungen und somit ist es leider sehr unwahrscheinlich, dass wir bereits im September 2019 wieder eine so begeisternde Stimmung erzeugen können, welche wir 25 Jahre erfolgreich geprägt haben«, erklärt Bereichsleiter Stefan Reisinger.

Die Entscheidung die Messe zu verschieben soll allen Beteiligten die Möglichkeit geben, die initiierte Neukonzeptionierung weiter zu entwickeln, heißt es weiter in der Mitteilung des Unternehmens. »Wir haben viel Zuspruch und auch gute Anmeldungen starker Hersteller für die Outdoor Friedrichshafen erfahren. Für eine Erstveranstaltung in einem neuen Markt wären wir so auch direkt in die Umsetzungen gegangen. Trotzdem konnten wir in Summe aktuell leider nicht genügend Resonanz für ein Start-Engagement in der uns bekannten Branche erzeugen. Wir verschieben unsere neuen Aktivitäten im Outdoor-Segment und lassen Zeitpunkt sowie Ausrichtung momentan bewusst offen«, kündigt Klaus Wellmann, Geschäftsführer der Messe Friedrichshafen an.

Die Outdoor Friedrichshafen hatte sich in diesem Jahr mit einem neuen Konzept präsentiert, zu dem die verstärkte Einbindung des stationären Fachhandels und eine Terminierung zum Ende der Sommersaison gehörten.

Von: Márcia Neves