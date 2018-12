Der E-Commerce profitiert von der anhaltenden Online-Konsumlaune. »Unsere Leitmarke Otto Österreich rechnet zu Weihnachten mit einem Umsatzplus von 15 %«, sagt Harald Gutschi, Geschäftsführer der österreichischen UNITO-Gruppe, die unter ihrem Dach neben Otto auch die Marken Universal, Quelle und Lascana vereint.

Black Friday und Cyber Monday leiten Weihnachtsgeschäft ein

»Die Aktionstage Black Friday und Cyber Monday Ende November zählen für uns mittlerweile schon traditionell zu den umsatzstärksten des Jahres und läuten das X-Mas-Geschäft ein«, so Gutschi. Für das laufende Geschäftsjahr, das am 1. März gestartet hat, meldet der viertgrößte Online-Händler Österreichs bis 30. November 2018 ein Online-Umsatzplus in Höhe von 12 %.

Von: Manuel Friedl