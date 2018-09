»Wir sind überglücklich, unseren ersten Store in Österreich zu eröffnen und Teil dieser charmanten und kreativen Atmosphäre in Wien zu werden«, schwärmt Sanna Lindberg, Managing Director bei & Other Stories. Im Herzen eines der beliebtesten Modeviertel Wiens präsentiert die Brand künftig auf drei Etagen und 600 m² eine breite Range von Accessoires, Taschen und Schuhen bis hin zu Kosmetik, Schmuck und einer vielseitigen Ready-to-wear-Kollektion. Zahlreiche Gäste folgten der Einladung um bei der Opening Party einen ersten Blick auf die vielseitigen Designs, geprägt von den drei Designateliers in Paris, Stockholm und Los Angeles, werfen zu dürfen.



Offizielle Pläne zu weiteren Eröffnungen in Österreich seien zwar aktuell noch nicht existent, so Elke Kieft, Global Head of PR. Man freue sich aber, sowohl mit dem Store in Wien als auch auf der eigenen Website künftig viele Österreichische Kundinnen erreichen zu können.

Von: Lisa Hollogschwandtner