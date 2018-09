Schon seit längerem plante man im Team der Österreichischen Textil Zeitung einen Social Media Launch auf Facebook und Instagram. Seit kurzem ist man nun tatsächlich im Social Web zu finden: Social Media-Experte und Junior Creative Director des Manstein Verlags, Lukas Charwat, unterstützt die Österreichische Textil Zeitung ab sofort tatkräftig in Sachen Social Media.



In Zukunft finden Sie auf den Social Media Accounts der ÖTZ auf Facebook und Instagram aktuelle News, Stories und Bilder aus der Welt der Mode und des Textilhandels! Folgen Sie uns auf Facebook und Instragam und bleiben Sie in Sachen Mode, Textilwirtschaft und Co. am Ball!



Hier geht's zu den neuen Social Media Accounts der Österreichischen Textil Zeitung:

Von: Christiane Marie Jördens