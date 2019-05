Seit Mai 2018 ist der Not Another Concept Store Hotspot für Fashionistas. Das einjährige Bestehen wird mit einem Umzug in eine neue, lichtdurchflutete und minimalistische Location mit Blick und Zugang auf den Ring gezogen. Der neue Store im Kärntnerringhof bietet auf knapp 300 m² und zwei Etagen Mode, Accessoires, Beauty sowie Lifestyleartikel von Newcomern als auch von etablierten österreichischen und internationalen Designern. Events wie Pop Up Stores, Ausstellungen oder Talks werden im neuen Store auch weiterhin stattfinden.

Neue Adresse:

Not Another Concept Store

Ringstrasse-Galerien Top 12/100

Kärntnerringhof, Kärntnerring 5-7, 1010 Wien



Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 10:00 – 19:00

Samstag 10:00 – 18:00

Von: Márcia Neves