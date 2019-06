Mit Februar hat das Tiroler Familienunternehmen Steinbock die Marke Creation Bauer übernommen, die vorher im bayerischen Leidersbach zuhause war. Nun hat der Jacken- und Mäntelspezialist einen neuen Showroom in Salzburg eröffnet – im Herzen der Altstadt, in der Getreidegasse 32. Das über 700 Jahre alte Haus befindet sich schon seit Generationen in Besitz der Familie Aschauer, die im Erdgeschoß ein Hut- und Trachtenfachgeschäft betreibt. Thomas Aschauer übernimmt nun die Vertretung von Creation Bauer für Österreich und präsentiert im 1. Stock die neuen Kollektionen. Eine Besonderheit ist die alte Biedermeier-Decke, die vor 15 Jahren freigelegt und restauriert wurde. Für diese Bemühungen wurde die Familie Aschauer mit einem Preis ausgezeichnet.

Von: Manuel Friedl