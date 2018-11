Industrial Style, graue Wände und puristische Möbel kennzeichnen das Ladenbaukonzept des neuen Mister*Lady Stores in Mauthausen. Die junge Zielgruppe findet hier nicht nur allerhand Denim Wear, sondern auch Bodywear und Accessoires. Eigenmarken gehören ebenfalls zum Sortiment: Blind Date casual, Blind Date Women, Blind Date Bodywear, Much More und Savvy.



Über Mister*Lady



Mittlerweile betreibt die Mister*Lady GmbH mehr als 300 Stores in Deutschland und Österreich sowie einen Onlineshop. Unter dem Namen Western Store wurde die Firma 1967 in Düsseldorf gegründet. Der Filialist beschäftigt derzeit etwa 1.800 Mitarbeiter und will vor allem das Young Fashion- und Jeanswear-Segment abdecken.

Von: Christiane Marie Jördens