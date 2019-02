Auf einer vergrößerten neu gestalteten Verkaufsfläche werden die Kollektionen von Comma und Comma casual identity präsentiert. Während bei Comma Pastelltöne und weichen Formen zum Einsatz kommen, wird bei Comma casual identity eine grüne Welt inszeniert, die das Casual-Feeling der Marke unterstreicht.

Als Wiedererkennungselement in jedem Store fungiert eine Warenpräsentationsfläche in Form einer Kakaobohne, angelehnt an die feminine Silhouette. Der neue Ladenbau überzeugt mit frischem Comma Logo- und Palmenprint-Wallpaper. Designelemente aus warmen Naturholz und mit Samt bezogene Sitzmöbel sowie Farbtöne in sattem grün und puderrosa sorgen für ein Wohlfühlatmosphäre. Highlight ist eine moderne Kakaobar, die die Kundinnen zum gemütlichen Verweilen einlädt.

Endlich das perfekte Licht in Umkleidekabinen?

In den Kabinen befindet sich eine intelligente Lichtsteuerung, die unterschiedliche Trageanlässe simuliert. Hochformatige Screens in der Rückwand und im Fenster mit Videocontent, lassen die Marke emotional aufleben. Abgerundet wird das neue Store-Konzept über eine extra geschaffene Accessoires-Wand.

Weitere Ladenbaukonzepte in Planung

Das Comma Ladenbaukonzept wird für zukünftige Stores und Shop-in-Shops sukzessiv ausgerollt. Mitte Mai wird der neue Ladenbau in einem Franchise-Store in Luxemburg zu sehen sein. Ein weiterer Retail-Store mit neuem Design wird im Sommer 2019 in Köln-Weiden eröffnet.

Von: Márcia Neves