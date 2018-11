Am kommenden Freitag, den 23. November, eröffnet erstmals ein Blue Tomato Shop in Klagenfurt. Das neue Geschäft in den City Arkaden am Heuplatz ist neben Villach der zweite Standort des Boardsportprofis in Kärnten. Mit dieser Neueröffnung besitzt Blue Tomato nun mehr als 40 physische Standorte in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Der neue Store bietet rund 200 Quadratmeter Verkaufsfläche.



Zum Start der neuen Filiale gibt es einige Sonderaktionen, wie etwa ein gratis Beanie ab einem Einkauf von 50 Euro, einen Burton Riglet Park für Kinder, in dem die Kleinsten Snowboarderfahrungen sammeln können, sowie ein Glücksrad mit Gewinnen.

Von: Christiane Marie Jördens