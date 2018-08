50 % der Schneiders Group sind jetzt im Besitz der Peter Wagner Holding, 40 % der Anteile hält Wolfgang Binder. Den Vorsitz der Geschäftsführung übernimmt Binder neben den beiden anderen Geschäftsführern. Binder führte unter anderem die Quelle AG in Österreich und war für verschiedene europäische Textilmarken verantwortlich, u.a. für die Walz Group, Bon'a Parte und die Fristads Kansas Group.



Zum Unternehmen Schneiders



Die Schneiders-Gruppe setzt pro Jahr rund 30 Mio. Euro um. Der Umsatz setzt sich aus den beiden operativen Gesellschaften Schneiders Bekleidung GmbH in Salzburg als Kerngesellschaft und der Habsburg Kleidermanufaktur GmbH, ebenfalls in Salzburg, zusammen. Der Exportanteil beträgt derzeit 85 %. Beide Unternehmen haben sich auf die Produktion und den Vertrieb von Damen- und Herren In- und Outdoor-Bekleidung im modischen Segment sowie Trachtenbekleidung spezialisiert. 30 % der produzierten Ware kommt aus dem Segment Tracht, die restlichen 70 % der Kollektionen bestehen aus Mänteln, Jacken, sowie Röcken, Blusen und Hosen.



Der Vertrieb der Schneiders Produkte erfolgt über Modehandelskonzerne, den Fachhandel, den E-Commerce sowie internationale Handelspartner. Das Zielpublikum liegt im Premium Segment, die Marke Habsburg stellt zusätzlich Jagdkleidung im Luxussegment her.

Von: Christiane Marie Jördens