Marken und Handelsketten achten bei Baumwollprodukten immer genauer auf die Anbaubedingungen. Nach neuen Zahlen der gemeinnützigen Organisation Textile Exchange stieg der Verbrauch an Bio-Baumwolle im Jahr 2017 zwar um deutliche 10 % auf 118.000 Tonnen. Dennoch kommt Bio-Baumwolle bisher global nur auf einen winzigen Marktanteil von nicht einmal 1 %. Weiteres Wachstum ist immerhin absehbar: Fast 215.000 Hektar Anbaufläche befindet sich in der Umstellung auf Bio-Anbau. Damit dürfte die ökologisch bewirtschaftete Fläche in den nächsten Jahren um fast 50 % zunehmen.

Eine weitaus größere Bedeutung als Bio-Baumwolle hat inzwischen Baumwolle erlangt, die zwar nicht den strengen Bio-Kriterien genügt, aber doch von mehreren Organisationen als »nachhaltig« zertifiziert wird. Deren Marktanteil liegt inzwischen laut Textile Exchange bei rund 19 %. Zu den Vorreitern zählen C&A und H&M, die beide bis 2020 ihren Baumwoll-Bedarf komplett aus nachhaltigeren Anbauquellen decken wollen.

Von: Manuel Friedl