Die New Heritage Messe, die seit 2017 jährlich in München und Düsseldorf stattfindet, ist vor allem deshalb so verlockend, da sie eine Überschneidung von B-to-B und B-to-C ist, und somit ein völlig anderes Schoppingerlebnis bietet. Sie hat sich zu einer bedeutenden Veranstaltung für all diejenigen etabliert, die auf der Suche sind nach Qualität und Authentizität, nach Marken und Produkten abseits des Mainstreams.

Gemeinsame Sache

Nun soll die New Heritage mit Munich Fabric Start Exhibitions zusammenarbeiten und gemeinsam Projekte realisieren. Beide Veranstaltungen erfreuen sich einer wachsenden Community, denn hier werden Handwerkskunst, Qualität, Einzigartigkeit, und Zeitloses vereint.

»Wir glauben fest daran, dass die New Heritage als Plattform für Qualitätsprodukte für Endkonsumenten und Retailer sowie Agenturen funktioniert. Gemeinsam möchten wir das Konzept weiter ausbauen und sind überzeugt davon, einen vielversprechenden Weg eingeschlagen zu haben«, so Ann Sophie Meier, Gründerin von New Heritage.

Auch Sebastian Klinder von Munich Fabric sieht ein Riesenpotential in der Zusammenarbeit: »Wir haben die beiden letzten Veranstaltungen in München und Düsseldorf intensiv mitverfolgen können und sind beeindruckt von den Machern der New Heritage. Aber mit echter Begeisterung haben wir beobachtet, dass die New Heritage eben nicht nur für Endkonsumenten funktioniert, sondern auch findige Retailer anlockte. Die New Heritage ist eine People to People Messe! Das und die grundsätzlichen Gemeinsamkeiten in der Leidenschaft, Kreativität und dem Gespür für die richtige Ansprache und einem feinfühlig zusammengestellten Angebot an Produkten verbindet uns. Dank der Bündelung unserer Stärken werden wir dieses Event gemeinsam erfolgreich weiter entwickeln können.«

Die nächsten Events ab Mai 2019

Die beiden nächsten, gemeinsam organisierten Events der New Heritage finden am 11. und 12. Mai 2019 in München und am 23. und 24. November 2019 in Düsseldorf statt. Die Erschließung weiterer Standorte ist in Planung.

Von: Márcia Neves