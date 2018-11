Der vorerst einzige geplante Moon Boot Pop Up Store Wiens, der von Jochen Weiss von Weiss Fashion betrieben wird, zeigt diverse Klassikermodelle von Moon Boot, die bereits im MoMa ausgestellt wurden. Ebenfalls mit dabei sind Kinderkollektionen. Das zentrale Thema ist das 50-Jahr-Jubiläum, welches Moon Boot 2019 begeht. Gefeiert wird der Geburtstag des Labels beginnend mit der Pitti Uomo in Florenz Anfang 2019, weitere Stationen bilden die Schauen in Mailand sowie die ISPO in München. Auch in Mailand während der Sfilate wird es einen Pop Up Store geben.

Von: Christiane Marie Jördens