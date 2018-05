Mode, Accessoires, Interieur und Genussprodukte: All das bietet der frisch eröffnete Woman Concept Store, der gemeinsam von der Modepalast-Geschäftsführerin May­‐Britt Alróe­‐Fischer und Alexandra Ehmer von Raummission geplant und eröffnet wurde. Das Pop-Up-Konzept soll sämtlichen Wohnbereichen Raum geben, vom Schlafzimmer bis zum Vorzimmer. Zunächst kann sich der Kunde entspannt durch alle Raumkonzepte durchbewegen und inspirieren lassen, bevor er sich sein Lieblingsstück dann in der Self Service Area mitnimmt.



Grätzel-Kooperation

Neu an dem Pop-Up-Konzept Woman Concept Store ist auch die enge Zusammenarbeit mit den Markttreibenden der Umgebung. Zahlreiche Standler sind Partner des Pop-Ups und bieten dort etwa erlesene Weine, Bio-Würstel und frische Blumen an.



Woman Concept Store - kuratiert und realisiert von Modepalast

Wann? Seit 24.5.2018, Mo bis Fr (10 Uhr bis 19 Uhr), Sa (10 Uhr bis 18 Uhr)

Wo? Post am Rochus, Rochusplatz 1, 1030 Wien

Von: Christiane Marie Jördens