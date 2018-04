Ein ungewöhnlich kalter und trüber Februar sorgte dafür, dass die Kunden heuer lieber zuhause blieben als sich bereits an den ersten Frühjahrsteilen zu erfreuen. Die Folge: Ein Umsatzminus von 11,3 % (real: -13,8 %). Das zeigen die Daten von WKO und KMU Forschung. Um einen ähnlich schlechten Wert zu finden, muss man bis in den September 2011 zurückgehen (-13,4 %).



Kleine Unternehmen im Vergleich besser



An der hohen Vorlage kann es nicht gelegen haben: Denn im Februar 2017 stand zu Monatsende ein kleines Minus von 1 % in den Büchern. Mit 24 zählte der Monat heuer auch gleich viele Verkaufstage wie im Vorjahr. Nach Regionen und Lagen gab es dabei kaum nennenswerte Unterschiede: Überall lief das Geschäft gleich schlecht. Auffällig ist bloß, dass sich kleinere Unternehmen mit weniger als 4 Mio. Euro Jahresumsatz im Februar deutlich besser schlugen (-4 %) als große Firmen, die im Schnitt sogar bei einem Minus von 18 % zu liegen kamen. Auffällig besser als der Rest schlossen den zweiten Monat des Jahres auch Herrenmoden-Spezialisten ab.



Minus von 4,1 % per Ende Februar



Da das Jahr 2018 mit einem Plus von 1,8 % im Jänner vergleichsweise erfreulich begonnen hatte, steht die Branche per Ende Februar nun aufgelaufen bei einem Minus von 4,1 %. Der gesamte Einzelhandel schnitt im Februar mit einem Minus von nur 0,5 % deutlich besser ab.

