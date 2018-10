Im August war der Hochsommer dort, wo er hingehört. Und hat deshalb auch im Modehandel niemanden gestört. Die Umsätze lagen um 1,1 % über dem Vorjahresmonat, zeigen die Zahlen von WKO und KMU Forschung Austria. Damit wurde übrigens exakt das Minus aus der Vorjahresvorlage ausgeglichen. Ein Wermutstropfen: Das kleine Umsatzplus wurde bei leicht rückläufigen Durchschnittspreisen (-0,2 %) erzielt. Real ergibt sich somit eine Steigerung des Absatzes um 1,3 %. Erfreulich: Der Modehandel konnte im heurigen August mehr Kunden in die Geschäfte locken. Die Kundenfrequenz stieg bei gleich vielen Verkaufstagen um 1,9 %.



Keine merklichen Unterschiede nach Regionen



Nach Regionen oder Lagen gab es bei der Umsatzentwicklung keine nennenswerten Unterschiede. Einzige Ausnahme: HAKA-Spezialisten schlossen den Monat mit einem deutlichen Plus (rund 7 %), DOB-Spezialisten mit einem deutlichen Minus (gut 5 %) ab. Mischbetriebe landeten genau in der Mitte (+2 %).



Gesamter Einzelhandel schnitt besser ab



Im Vergleich zum gesamten stationären Einzelhandel schnitt der Bekleidungshandel im August einmal mehr etwas schlechter ab: Die gesamte Einzelhandelsbranche konnte ihre Umsätze um 2,2 % (real: +0,9 %) steigern. Kumuliert nach acht Monaten lag der gesamte Einzelhandel nominell um 1,3 % über dem Vorjahr (real: -0,5 %), während der Bekleidungshandel dem Vorjahreszeitraum um 0,8 % hinterher hinkte (real: -1,7 %).

Von: Manuel Friedl