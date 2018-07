Der Modehandel hat im Juni bei zwei Verkaufstagen mehr ein kleines Umsatzplus von 1,1 % erzielt. Laut der soeben veröffentlichten Halbjahresbilanz von WKO und KMU Forschung liegen die Umsätze der Branche damit per 30. Juni nur noch um 0,8 % unter dem Vorjahresniveau. Die Vorlage aus 2017 betrug +1,2 %. Real ging der Absatz heuer bisher um 1,9 % zurück. Im Branchenvergleich zählt der Modehandel damit zu den Verlierern, denn in Summe wuchs der stationäre Einzelhandel im 1. Halbjahr um 1,3 %. Der Spitzenreiter, der Einzelhandel mit Bau- und Heimwerkerbedarf konnte sogar um 4,5 % zulegen, der Sportartikelhandel um 2,7 %, und die weitaus größte Handelsbranche, der Lebensmittelhandel um 2,5 %. Noch schlechter als mit Mode lief das Geschäft mit Schuhen (-1,3 %), Elektrogeräten (-2,0 %) und Spielwaren (-2,2 %).



Regionale Unterschiede



Regional gab es im ersten Halbjahr deutliche Unterschiede: In den westlichen Bundesländern konnten die Bekleidungsgeschäfte im Halbjahr sogar ein kleines Umsatzplus von 1,1 % einfahren. Im Süden fiel das Minus mit 3,3 % hingegen besonders groß aus. Der Osten des Landes liegt mit –1,5 % genau dazwischen. Am besten schlugen sich abermals kleine Unternehmen mit weniger als 1 Mio. Euro Jahresumsatz, während die Branchengrößen mit mehr als 4 Mio. Euro Umsatz deutliche Rückgänge hinnehmen mussten. Auch Geschäfte in Einkaufszentren taten sich besonders schwer.



Dabei dürfte mangelnde Frequenz entgegen oft gehörter Meinung nicht zu den größten Problemen der Branche gehören: Im ersten Halbjahr wurden heuer praktisch gleich viele Kunden in den stationären Modeläden gezählt wie im Vorjahr (-0,1 %). Vielmehr geben jene Kunden, die kommen, weniger aus.

Von: Manuel Friedl