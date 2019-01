Am Samstag, den 26. Januar fanden sich knapp 120 Vertreter aus der nationalen und internationalen Modebranche im Phoenix Twenty-Two Düsseldorf zu einem besonderen Anlass. In enger Zusammenarbeit mit der Stadt Düsseldorf wurde der vom Fashion Net initiierte Preis an dem Abend zum fünften Mal vergeben. Gewinner war heuer Marc Cain.

Das Label wurde vom Fashion Net für sein besonderes Engagement am Mode- und Wirtschaftsstandort Düsseldorf mit dem Modebusiness Award 2019 ausgezeichnet. In seiner Laudatio betonte Klaus Brinkmann, Vorstandsvorsitzender des Fashion Net, den nachhaltigen Erfolg des Unternehmens und, dass »Marc Cain [..] ein positives Beispiel dafür [ist], dass es auch in Zeiten des Umbruchs und der Verunsicherung möglich ist, kontinuierlich und auf höchstem Niveau ein unverkennbares und unverwechselbares Design zu schaffen und Kollektionen mit dem Anspruch an hohe Qualität und mit großer Zuverlässigkeit erfolgreich an den Handel und den Kunden zu verkaufen.«

Ausschlaggebend für die Auszeichnung Marc Cains sind das starke Engagement des Unternehmens in der Landeshauptstadt und das deutliche Bekenntnis zum Orderstandort Düsseldorf. »Ich freue mich sehr, den Modebusiness Award 2019 stellvertretend für das Unternehmen Marc Cain zu erhalten. Wir haben uns mit der Showroomerweiterung in der Halle 30 und der Zusammenarbeit mit der Messe Gallery Shoes sehr bewusst entschieden, unsere Präsenz am Standort Düsseldorf auszubauen. Für Marc Cain ist Düsseldorf die wichtigste Order-Plattform. Wir finden hier optimale Rahmenbedingungen und bestmögliche Services für das Ordergeschäft vor und das ist nicht zuletzt auch ein Verdienst des Branchennetzwerkes Fashion Net«, so Helmut Schlotterer, Gründer und Geschäftsführer von Marc Cain.

Über Fashion Net

Düsseldorf konzentriert nationales und internationales Ordergeschäft zu den CPD-Ordertagen. Die Landeshauptstadt Düsseldorf und das Fashion Net setzen sich gezielt für eine kontinuierliche Stärkung des Modebusiness am Standort ein, etablieren und festigen die Stellung der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens auf nationaler und internationaler Ebene.

Von: Márcia Neves