Im Zentrum von Dresden, zwischen Altmarkt und Frauenkirche, in der Wilsdruffer Straße 11, ist der Standort des neuen Mephisto Shops. Es ist der zweite Standort, in dem das neue Shopkonzept umgesetzt wurde. Zuvor wurde bereits in Brügge ein Geschäft im neuen Shopdesign eröffnet. Edles, dunkles Holz soll das Warensortiment entsprechend in Szene setzen. Der Dresdner Store wird vom Fachhandelspartner Jens-Uwe Gebler betrieben, der in der Stadt bereits zwei Läden besitzt.



»Nach Berlin und Leipzig sind nun die drei größten Städte im Osten Deutschlands besetzt worden. In unseren Geschäften soll man sich wohlfühlen und die Marken von Mephisto erleben«, so Martin Hübner, Directeur Commercial bei Mephisto.



Mit dem neuen Flagship Store in Dresden setzt die Marke Mephisto ihre Expansion am deutschen Markt fort. Aktuell zählt Mephisto weltweit mehr als 900 Shops in 90 Ländern. Auch in Wien gibt es einen Mephisto Store.

Von: Christiane Marie Jördens