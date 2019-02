1976 BERLIN. So heißt die Retail-Erlebnissplattform von MCM in Berlin. Der Name verweist auf das Gründungsjahr der Marke und präsentiert ein neues Konzept: Eine Plattform für kreatives Schaffen. Mit 1976 BERLIN tritt MCM als Pionier des Experimental Retail in Erscheinung und erschafft einen Space, der die Diversität des modernen Berlins in den Vordergrund stellt.

Global Creative Officer Dirk Schönberger arbeitete mit David Mallon c/o Souvenir Service, um den ersten 1976 Store in Berlin zu designen. Der Store befindet sich in der Torstraße 74, eine außergewöhnliche Location in Berlin, und stellt eine innovative und künstlerische Shopping-Erfahrung dar. Die ehemalige Autowerkstatt ist in Anlehnung an eine Kunstgalerie gestaltet und deutet auf die ursprüngliche Nutzung hin.

Durch den Einsatz von rauen Materialien und das minimalistische Storedesign liegt der Fokus auf den luxuriösen Produkten und den Details. Die Inneneinrichtung enthält authentische und abstrakte Elemente, um die Geschichte der ehemaligen Autowerkstatt einzubinden. Großformatige Stein-Elemente, gepaart mit verspiegelten Produktdisplays aus Edelstahl, erschaffen einen industriellen Look während farbige Teppichdetails und üppiges Grün einen Hauch von natürlicher Textur hinzufügen.

Das Sortiment des neuen Stores besteht aus einer Auswahl von MCMs Heritage-Line, Klassikern und den neuesten Produkten, sowie Designs aus ehemaligen und aktuellen Kollaborationen. Dazu gehören Rucksäcke und Iconics, Accessoires, Ready-to-Wear sowie Schuhe.

Weitere Stores in Planung

1976 BERLIN setzt den ersten Meilenstein von MCMs neuem Experience-Konzept. Weitere Stores sind in den wichtigsten Städten der Marke geplant, einer davon in Tokios Ginza-Viertel, der im Frühling dieses Jahres eröffnet werden soll.

1976 Berlin Store

Torstraße 74, Berlin-Mitte

Mo–Sa, 12:00–20:00 Uhr

Von: Márcia Neves