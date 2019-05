Die chinesische Super Union Holdings Ltd. hat den Begriff »Black Friday« vor einigen Jahren als internationale Wortmarke schützen lassen und mahnt seitdem Händler ab, die mit »Black Friday«-Angeboten Werbung machen. Jetzt hat der Handelsverband den Rechtsweg beschritten, um Rechtssicherheit zu schaffen. Das Oberlandesgericht Wien hat nun entschieden, gegen die Wortmarke »Black Friday« der Super Union Holdings Ltd. eine nationale Schutzverweigerung auszusprechen. Der Begriff darf somit von jedem Händler kostenfrei verwendet werden. Die bisher oft vorsichtshalber abgeschlossenen kostenpflichtigen Lizenzverträge mit dem bisherigen exklusiven Lizenznehmer sind künftig somit hinfällig. »Als Sprecher und Partner des Handels freuen wir uns über diese grundsätzliche und richtungsweisende Entscheidung für alle österreichischen Händler. Gerade kleine und mittelständische Händler sollen sich ohne hohe Zahlungen rechtssicher mit Black Friday-gekennzeichneten Angeboten an Kunden wenden dürfen«, berichtet Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

Von: Manuel Friedl