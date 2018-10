Das temporäre Marc Cain-Geschäftslokal mit einer Gesamtfläche von 131,3 m² befindet sich in der Brickell City Centre Mall auf der Brickell Avenue, im Zentrum des Wirtschafts- und Finanzdistrikts von Miami. Die Premium Brand betreibt bereits drei Stores in den USA sowie acht Geschäfte in Kanada.



Das eigens für den Pop Up Store entwickelte, vom bestehenden Konzept losgelöste Store Design stellt die Farbe Rosé in den Mittelpunkt. Um einen spannenden Kontrast zum rosafarbenen Interieur zu erzeugen, wird in den ersten beiden Wochen das Kollektionsthema »I Wanna Rock« präsentiert. Dabei stehen Raubkatzen-Prints, typografische Message-Motive und eine reduzierte Farb-Range im Fokus.



Der Standort wurde zunächst für ein Jahr angemietet. Die Möglichkeit zur Laufzeitverlängerung besteht.

Von: Lisa Hollogschwandtner