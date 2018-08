Hierzulande gibt es das Versandhaus Manufactum derzeit nur online: Auf manufactum.at findet man hochwertige Damen-, Herren- und Kindermode, aber auch Möbel, Haushaltsartikel, Spielwaren, Koffer- und Lederwaren sowie Körperpflegeprodukte und Lebensmittel. Das gesamte Produktsortiment ist besonders hochwertig und bietet Markenartikel in allen Rubriken.



Nun will man Österreich auch stationär erobern: In bester Innenstadtlage, Am Hof 3-4, im ersten Bezirk in Wien, wird das Warenhaus Manufactum eröffnen. In Deutschland gibt es bereits neun Warenhäuser (in Waltrop, München, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, Berlin, Köln, Frankfurt am Main und Bremen). Am österreichischen 800 Quadratmeter Verkaufsfläche umfassenden Warenhaus soll es auch die Abteilung Brot&Butter geben, die sich auf ursprüngliche, hochwertige Lebensmittel spezialisiert hat, geben.



Die Otto-Tochter Manufactum durfte sich in der Vergangenheit bereits über zahlreiche Awards freuen, u.a. den Store of the Year Award für die stationären Warenhäuser in München, Düsseldorf und Bremen.