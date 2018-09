Das Handelsunternehmen Manufactum mit Stammsitz in Waltrop (DE) wagt nach vielen Jahren Versandhandelsgeschäft in Österreich nun auch den Schritt in den stationären Handel. An der Adresse Am Hof 3-4, im ehemaligen Gebäude der Österreichischen Kontrollbank, finden Kunden künftig rund 6.000 Produkte aus den Sortimenten Bekleidung, Uhren, Möbel und Heimtextilien, Küchen- und Gartenausstattung, Körperpflege sowie Bürobedarf. Zudem erhofft man sich von einem angeschlossenen Café inklusive eigener Backstube, die Verweildauer in der neuen Niederlassung zu erhöhen. Die Konzentration liegt am Produkt, das Storedesign zeigt sich betont unaufgeregt.



Aktuell vertreibt die Warenhauskette ihre Produkte über Versand per Katalog, einen eigenen Webshop und eine App sowie stationär in neun deutschen Städten und Wien.

Von: Lisa Hollogschwandtner