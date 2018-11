Bis 2023 will das Outdoor-Unternehmen Mammut den ökologischen Fußabdruck seiner Kollektionen deutlich verringern und umweltschädliche Stoffe aus den Lieferketten verbannen. Zudem will man durchwegs faire Arbeitsbedingungen in der Produktion sicherstellen und die Herkunft tierischer Materialien aus verantwortungsvollen Quellen garantieren.



»Als Schweizer Premium-Marke im Outdoor-Bereich, deren Wurzeln ins Jahr 1862 zurückreichen, möchten wir erhalten, was erhaltenswert ist und verbessern, was noch nicht perfekt ist. Die Nachhaltigkeit unserer Produkte und Herstellungsverfahren ist ein wesentlicher Bestandteil des Qualitätsanspruchs von Mammut«, so Peter Hollenstein, verantwortlich für den Bereich CR bei der Mammut Sports Group AG.



Mammut We Care



Seit 2011 bereits ist Mammut Partner von Bluesign, dem aktuell strengsten und umfassendsten Standard für Verbraucher- und Umweltschutz in der Textilindustrie. Bis 2023 sollten mindestens 95 % zertifizierte Stoffe in der Produktion zum Einsatz kommen. Außerdem will man bis dahin keine PFC-basierten Ausrüstungen mehr verwenden. Bei tierischen Materialien setzt Mammut auf umfassende zertifizierte Tierschutz- und Rückverfolgbarkeitsstandards.



Auch in Sachen Umweltbilanz will Mammmut noch einiges verbessern: Um das zu erreichen, werden überall dort Stoffe aus recycelten Materialien verwertet, wo diese den hohen Qualitätskriterien des Labels entsprechen. So verwendet Mammut etwa bereits hauptsächlich Biobaumwolle. Bis 2023 verpflichtet sich Mammut nun außerdem dazu, 95 % der verwendeten Stoffe aus recycelten Materialien zu gewinnen und zur Gänze auf Biobaumwolle zu setzen. Um ethisch zu produzieren, ist Mammut 2008 als erstes Outdoor-Unternehmen überhaupt der Fair Wear Foundation (FWF) beigetreten und garantiert seither faire Arbeitsbedingungen bei der Herstellung der Mammut-Produkte.



Genaue Informationen zum Nachhaltigkeitsprogramm We Care von Mammut finden Sie hier.

Von: Christiane Marie Jördens