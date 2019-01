Mammut Connect ermöglicht es, emotionale und interaktive Produktinformationen direkt mit dem Konsumenten zu teilen. Die NFC-Technologie bietet Zugang zur Mammut Connect App. Die App erleichtert dem Handel mit detaillierten Produktinformationen den Verkaufsprozess. Damit unterstützt Mammut die Händler in der Transformation des Point of Sale zum Point of Experience und führt sie ins digitale Zeitalter. Mammut Connect bietet Dienstleistungen und After-Sales-Angebote für einzigartige Kundenerlebnisse, die neue Wege der Zusammenarbeit mit Handelspartnern ermöglichen.

In den drei Hauptbereichen der App – My Product, My Inspiration and My Activity – finden Konsumenten eine Mammut-Welt voller Inspiration. Mammut Connect bietet eine einzigartige, erlebnisorientierte Plattform für Outdoor-Enthusiasten mit einer innovativen und interaktiven Präsentation von Produktinformationen sowie Dienstleistungen, After-Sales-Betreuung mit Angeboten wie Garantieverlängerung, Videos sowie Stories, die ein virtuelles Markenerlebnis ermöglichen und exklusive Eventeinladungen zu Outdoor-Events in Zusammenarbeit mit Handelspartnern. In My Activity haben Outdoor-Begeisterte zudem die Möglichkeit, ihre einzigartigen Outdoor-Erlebnisse in einem persönlichen Gipfeltagebuch zu sammeln und mit der Community zu teilen.

Die Mammut Connect App ist ab dem 15. Jänner 2019 im App Store verfügbar.

Von: Márcia Neves