Die Firma Dachstein stand bisher zu 90 % im Eigentum von Erhard Grossniggs Austro Holding, 10 % hielt der bisherige Dachstein-Geschäftsführer Oliver Wieser. Austro Holding und Wieser reduzieren ihre Anteile jeweils um die Hälfte, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Luhta unterstütze als neuer strategischer Partner die Internationalisierungs- und Wachstumsstrategie von Dachstein, wird Luhta-Chef Vesa Luhtanen in einer Aussendung zitiert. Im Zuge der Transaktion wechselt Oliver Wieser, zuvor u. a. auch Geschäftsführer der Schuhhandelskette Stiefelkönig, in den Beirat. Das operative Management übernimmt der bisherige Vertriebsleiter Christian Wolsegger.



Luhta ist ein familiengeführtes Unternehmen, das 1907 in Lahti, Finnland, gegründet wurde und noch heute dort seinen Sitz hat.Der Umsatz, der mit Harken wie Luhta, Icepeak, Rukka und Torstai erzielt wird, betrug zuletzt 245 Mio. Euro. Dachstein setzte 2017 knapp 10 Mio. Euro um.

Von: Manuel Friedl