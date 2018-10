100 Quadratmeter Verkaufsfläche umfasst der neue und erste Schweizer Store von Luis Trenker. Präsentiert wird hier die komplette Luis Trenker Lifestyle-Produktwelt, bestehend aus den Kollektionen Luis Trenker sowie Luis Trenker Berg. Dazu kommt eine große Auswahl an Accessoires, wie Schals und Gürtel. Beheimatet ist der Shop in der Pelikanstraße 4, neben der Luxusmarke Cartier.



Das Store-Konzept



Das Luis Trenker-Credo, die Verbindung aus Stadt, Land, Berg und Tal - zeigt sich - wie bei den bisherigen Monobrand Stores - auch im Store-Konzept des Züricher Geschäfts: Eine lebende Wand aus Moos, Holzboden, eine Wandvertäfelung aus Altholz und Retro-Fotos in schönen Rahmen. Zudem werden mit einem Maxibeamer Luis Trenker-Filme an die Wand projiziert. Dazu gesellen sich Designer-Lampen, ein Flachbildschirm, edle Möbel und puristische Regale.



»Ich freue mich sehr über unsere Expansion und unseren ersten Store in der Schweiz, vor allem in so einer tollen Lage in Zürich. Die Schweiz bietet für uns viel Potential. Im Zuge der Store-Eröffnung, werden wir auch unseren Online Store in der Schweiz ausbauen«, so Michi Klemera, Inhaber und Geschäftsführer von Luis Trenker.

Von: Christiane Marie Jördens