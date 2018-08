Nachdem Liu Jo in den vergangenen Monaten bereits in anderen Ländern (u.a. in China) seine Expansion durch die Eröffnung neuer Läden vorangetrieben hatte, stand Anfang August nun auch Österreich auf dem Programm: Die neue Liu Jo Boutique (Brandstätte 7-9, 1010 Wien) eröffnete am 1. August 2018. Der exklusive Corner Store umfasst 186 Quadratmeter auf einer Etage und hat acht große Schaufenster.



Retail-Konzept Curiosity Refresh



Die stylische Atmosphäre des typisch-italienischen Wohnzimmers diente als Inspiration für das Liu Jo-Shopkonzept Curiosity Refresh. Designelemente, angelehnt an das Interieur des frühen 20. Jahrhunderts, sollen ein gemütliches Gefühl beim Shoppen erzeugen. Der Store ist auf zwei Ausstellungsbereiche aufgeteilt: Zum Einen findet man hier die Premium-Welt, mit den Kollektionen Gold Label, Black Label sowie Accessoires. Die andere Store-Seite gibt sich frischer und moderner: Hier findet man die Linien Blue Denim, White Label, Knitwear und Sport. Auch die Liu Jo Shoes Collection kann man im Store kaufen.



Laut eigenen Angaben spielt der DACH-Raum für Liu Jo eine strategisch besonders wertvolle Rolle. Das Label verfolgt weiterhin das Ziel, seine Marktpositionierung im Ausland zu festigen und setzt folglich weiter auf die internationale Expansion.

Von: Christiane Marie Jördens