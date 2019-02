Stellt euch vor, ihr geht in einen komplett leeren Laden und alles, was dort steht ist ein Snapcode - eine Art QR-Code - auf einem Sockel mitten im Raum. Genau so ein Pop-Up-Store steht nun im Herzen Londons. Wenn ihn Kunden betreten und die beliebte Kamera-App Snapchat laden, fungiert der aus Lego Steinen gebaute 'Snapcode' als Portal zu einer Augmented Reality Modeboutique, in der sie die limitierte Streetwear-Kollektion für Erwachsene durchstöbern und kaufen können.

Die virtuelle Boutique ist mit einer interaktiven DJ-Kabine, einer Arcade-Maschine und vor allem mit einem exklusiven Zugang zum limitierten Modeprogramm ausgestattet. Besucher, die über ihr Smartphone virtuell eintreten, können die auf Lego Schaufensterpuppen platzierten Produkte durchstöbern und über eine integrierte »Shop now«-Funktion online kaufen.

Nur für einen Tag?

Der Launch fällt mit der Fashion Week in London zusammen und ist eine Weltneuheit für die Marke. Die Kampagne zielt darauf ab, die limitierte Streetwear-Kollektion von Kabooki in Großbritannien, Frankreich und Deutschland zu bewerben. »Wir freuen uns gemeinsam mit dem Lego-Team mit einem neuen und innovativen digitalen Kundenerlebnis zu experimentieren. Die Ansprache eines erwachsenen Publikums mit dieser limitierten Bekleidungslinie durch ein AR-Erlebnis ist etwas, was wir noch nie zuvor gemacht haben. Wir sind sehr gespannt, wie dieses neue Publikum auf den Start und das AR-Erlebnis reagieren wird«, so Birgitte Holgaard Langer, Chief Operating Officer & Chief Marketing Officer bei Kabooki.

Der LEGO WEAR Pop-up Store war nur am 13. Februar geöffnet. Ob es weitere Öffnungstermine für diese Art von Store gibt, ist bisher noch nicht bekannt.

Von: Márcia Neves