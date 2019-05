Laut dem soeben veröffentlichten Statistischen Jahresbericht 2018 der Berufsgruppe Textilindustrie in der WKO ist der Umsatz der Branche im Jahresvergleich um 1,0 % auf 2,476 Mrd. € gestiegen. Im Jahr davor lag das Plus bei 1,5 %. Im langfristigen Vergleich ist der Umsatz der Textilindustrie damit so hoch wie seit dem Jahr 2008 nicht mehr. Deutlich überdurchschnittlich zulegen konnte 2018 die Produktion von Bekleidungstextilien (+ 4,8 % auf 1,33 Mrd. €), während sich die Produktion Technischer Textilien rückläufig entwickelte (- 3,1 % auf 1,14 Mrd. €). Die Exporte wurden 2018 um 2,4 % auf 1,74 Mrd. € gesteigert. Weiter rückläufig ist hingegen die Beschäftigung. Diese hat mit Dezember 2018 einen neuen Tiefststand von 11.290 Mitarbeitern (- 2,0 %) erreicht.

Von: Manuel Friedl