Neben einem großen Angebotsspektrum und einem bunten Rahmenprogramm für Fachpublikum und Händler, lockt die Kids Austria Anfang Oktober vor allem wieder mit zahlreichen Neuausstellern, darunter Marken wie Mamalila, Heitmann, Skip Hop, Reshape Healthcare und Barbaras. Der deutsche Hersteller Matthies Spielprodukte präsentiert vor Ort erstmals die Marke Living Puppets. Auch der aus den Niederlanden stammende Premiumlabel-Anbieter Ideavelop ist bei der kommenden Kids Austria vertreten. Insgesamt sind es 50 Aussteller, die sich vorab angemeldet haben.



Rahmenprogramm



Am ersten Messetag wird am Abend zu einem Networking Event geladen. Mit dabei ist auch ein musikalischer Überraschungsgast. Um 15 Uhr am Montag erwartet die Messeteilnehmer ein Fachvortrag von Peter Jahn, seines Zeichens gefragter Sicherheitsexperte.



Was? Kinderhartwarenmesse Kids Austria

Wann? 7. und 8. Oktober 2018

Wo? Brandboxx Salzburg

Von: Christiane Marie Jördens