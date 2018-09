Wie die Süddeutsche Zeitung (SZ) als erste berichtet, haben die Gläubigerbanken von Kaufhof der Fusion der beiden größten Warenhauskonzerne Deutschlands zugestimmt. Durch den Zusammenschluss entsteht der zweitgrößte Warenhauskonzern in Europa. Kaufhof betreibt in Deutschland 96 Filialen, Karstadt rund 80. Über ein Zusammengehen der beiden Unternehmensgruppen war bereits seit vielen Jahren spekuliert und zeitweise auch verhandelt worden. Doch erst nachdem der Signa-Gruppe die Sanierung des jahrelangen Problemfalls Karstadt gelang und Kaufhof wiederum unter seinem neuen Eigentümer, dem kanadischen Warenhauskonzern HBC, in die Krise rutschte, war die Zeit reif dafür. Kaufhof machte zuletzt hohe Verluste und soll am Rande der Insolvenz gestanden sein.



Vertragsunterzeichnung nächste Woche



Laut der SZ gehen Insider davon aus, dass der Fusionsvertrag zwischen dem Karstadt-Eigentümer, der Signa-Gruppe von René Benko, und HBC bis zum 15. September 2018 unterzeichnet wird. Wie die SZ aus Bankenkreisen erfahren haben will, soll Signa 50,01 % der Unternehmensanteile eines neu zu gründenden Gemeinschaftsunternehmens übernehmen und außerdem das gesamte Management stellen. Geführt werden soll das Joint Venture vom derzeitigen Karstadt-Chef Stephan Fanderl sowie von Karstadt-Finanzchef Miguel Müllenbach. Vertreter von HBC sollen lediglich im Aufsichtsrat sitzen. Dies sei eine Forderung des Bankenkonsortiums gewesen, heißt es. Die Banken hatten das Vertrauen in HBC verloren, weil die Kanadier kein einziges Mal in drei Jahren die im Kreditvertrag vereinbarten Bedingungen erfüllt hätten, schreibt die SZ.



Gemeinsam 5 Mrd. Euro Umsatz



Bei Kaufhof sollen außerdem etwa 5.000 der derzeit knapp 20.000 Arbeitsplätze wegfallen. Auf die verbleibenden Mitarbeiter kommt ein Sanierungstarifvertrag mit schlechteren Konditionen zu. Das neue Joint-Venture soll mit einem Jahresumsatz von etwa 5 Mrd. Euro und 30.000 Mitarbeiter der zweitgrößte Warenhauskonzern Europas sein. Der größte ist El Corte Inglés, er kommt auf mehr als den doppelten Umsatz.

Von: Manuel Friedl