Thema der Messe ist dieses Jahr »Colors of the Water«. In den Farbtönen gelb, orange, blau und rot wird damit eine vielfältige Unterwasserwelt präsentiert. Prints wie Kakteen, Tiere und Blumen sind auch in der kommenden Saison beliebt bei Kids. Zudem wir ein größerer Fokus auf Naturstoffe wie Leinen gelegt. Weiters sind auch Dekorationen wie Schleifen, Knoten und Flechtungen sehr gefragt.

Nachhaltigkeit & Upcycling

Neben dem Aspekt der Nachhaltigkeit und der Reduzierung der Wasserverschmutzung, steht vor allem auch das Upcycling von Kleidungsstücken und Accessoires im Fokus. Hierbei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt: Neben Halsketten aus Schlüsselanhängern werden auch Taschen aus alten Plastikteilen gefertigt.

Mehr Informationen zur Messe erhalten Sie unter www.brandboxx.at.

Von: Márcia Neves