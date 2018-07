»Mit der Erweiterung unseres Produktportfolios durch die Body- & Loungewear Women Lizenz können wir so auch die JOOP! Womenswear stärker in den Fokus rücken. Die Neupositionierung der JOOP! Womeswear ist unsere nächste grosse, kreative Herausforderung. Der Re-Launch der Damenkollektion ist zur Herbst/Winter Saison 2020 geplant«, so Thorsten Stiebing, Managing Brand Director bei Joop!.



Über Naturana



Naturana zählt sich zu den traditionsreichsten und bekanntesten Miederwaren-Herstellern in Deutschland und eigene Produktionsstätten in Europa betreibt. Produktentwicklung, Design und Musternäherei befinden sich am Firmensitz in Gomaringen. Die Produkte des 1917 gegründeten Unternehmens werden heute weltweit in rund 40 Ländern u.a. in Europa, Nordamerika und im mittleren Osten vertrieben.

Von: Christiane Marie Jördens