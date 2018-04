Nach der erfolgreichen Neugestaltung der Monobrand Stores von Joop! in Konstanz und in Katowice, stehen nun weitere bestehende Stores - u.a. in Warschau, Moskau, Sant Petersbrug und Ankara - sowie weitere Shops in Deutschland und Österreich auf dem Plan. Doch damit soll es das noch nicht gewesen sein: Denn auch den Showroom-Konzepten wurde gefeilt.

Joop! Showrooms in Düsseldorf und Zürich

Zum Orderstart der Joop! Frühjahr-/Sommerkollektion 2019 zeigen sich die Joop! Showrooms in Düsseldorf (500 Quadratmeter) und in Zürich (250 Quadratmeter) in neuem Design. Die Architektur der beiden Showrooms ist kubisch und in den Corporate Colours der Modemarke gestaltet. Das Kollektionsbild soll laut eigenen Angaben in Dreidimensionalität wiedergegeben werden. Die Joop! Menswear, Womenswear, Schuhe, Taschen und Accessoires sollen stimmig inszeniert werden, gleichzeitig aber auch klar differenziert in den unterschiedlich gestalteten Bereichen präsentiert werden. Naturstein, Klavierlack-Oberflächen und Carbonia-Glas bilden einen Kontrast zu warmen Ulmen- und Eichenholz-Oberflächen. Dazu gesellen sich matter und polierter Stahl sowie Details aus Leder. Großzügig angelegte Arbeitsbereiche und eine Lounge Area im Zentrum des Showrooms sollen zum fachlichen Austausch und zu entspannten Pausen anregen.

Von: Christiane Marie Jördens