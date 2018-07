Wie Jockey selbst angibt, will man mit dem Onlineshop Relaunch eine einfachere Customer Journey schaffen und die Markenwerte Komfort, Qualität und Innovation mit Hilfe von Informationen und Produktansichten erlebbarer machen. Neu ist auch die Inhouse-Betreuung des eigenen Onlineshops: Angebote, Services und das Messaging in den DACH-Märkten werden nun im eigenen Haus umgesetzt und betreut. Der Content-Bereich wurde komplett neu gestaltet - in cleanem Design.



Aktuell wird auf der Website ausschließlich die NOS-Kollektion verkauft. Ab August 2018 können die Kunden auch saisonale Fashion-Kollektionen und Special Editions von Jockey bestellen.

Von: Christiane Marie Jördens