Die Konkurrenz steigt. In kaum einem Segment in Österreich sind in so kurzer Zeit, so viele Filialen aus dem Boden gesprossen, wie im Sporthandel. Nach Decathlon, XXL Sports und Sports Direct eröffnet nun am 12. Juli die erste österreichische Filiale der britischen Sportkette JD Sports auf der Mariahilfer Straße in Wien.

Das 1981 gegründete Unternehmen notiert an der Londoner Börse und hat vor allem Sneakers und Sportbekleidung bekannter Marken von adidas und Nike über The North Face bis Puma und Reebok im mittleren bis höheren Preissegment im Sortiment. Sportgeräte führt JD Sports nicht. Europaweit gibt es rund 1.200 Filialen, weltweit sind es 2.400.

Von: Márcia Neves