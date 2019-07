Zur Unterstützung des Fachhandels lanciert das in Detmold ansässige Unternehmen Jana Shoes zum ersten Mal eine an Endverbraucher gerichtete Kampagne. Hierfür sollen alle Modelle auf der Jana Website platziert werden und auf Fachhändler verlinken. »Im März 2020 startet unsere erste europaweit angelegte Social-Media-Kampagne mit über 3,5 Millionen Endverbraucherkontakten - allein in der DACH-Region bestehen Kooperationen mit insgesamt 24 ausgewählten Influencerinnen«, so Michael Romberg, Geschäftsführender Gesellschafter bei Jana Shoes.

Nicht nur der Bekanntheitsgrad der Marke soll mit der groß ausgelegten Werbemaßnahme gestärkt werden, auch der Fachhandel wird dadurch unterstütz, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Die dafür erstellten Werbemodelle sind ab Ende Juli für den Fachhandel zur Vororder über den Jana Shoes Außendienst verfügbar.

Von: Márcia Neves