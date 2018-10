Mit klarem Fokus auf dem Facettenreichtum der Jeans unterstreicht das »Denim Studio« in der Shopping City Süd den Grundgedanken der neuen Brand Identity, die das Unternehmen erst kürzlich lanciert hat. Man spricht von einer »Denim Brotherhood« und stellt das Kultkleidungsstück in den Mittelpunkt. Ziel sei es, dass sich die Kunden in den Jack & Jones-Stores wie zu Hause fühlen, hieß es in der Presseaussendung zum neuen Markenauftritt. Damit das gelingt, überzeugt der Concept Store im aktuellen Industrial Design, besonderer Hingucker ist eine Mooswand im vorderen Bereich des Shops. Geschulte »Denim Dealer« stehen beim Einkauf beratend zur Seite. Bartpflege, Victorinox Taschenmesser und Denim-Pflegeprodukte ergänzen das Sortiment. Zur Eröffnung durften sich die männlichen Besucher im »Brother’s Barbershop« gratis zu jedem Einkauf Bart oder Haare stylen lassen, ein DJ sorgte für ausgelassene Stimmung.

Von: Lisa Hollogschwandtner