In Kooperation mit dem bmvit – Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie und ISG Personalmanagement werden über das HORIZONT Speed Dating Arbeitgeber mit digitalen High Potentials zusammengebracht. Das Speed-Dating findet im Rahmen des Werbeplanung.at Summit am 13. und 14. Juni 2018 in Wien statt.



Wie das funktioniert? Unternehmen geben an, nach welchen Talenten sie suchen – HORIZONT findet diese in den österreichischen Universitäten, Fachhochschulen und Ausbildungsstätten. Das professionelle Matching des Personalberaters stellt sicher, dass jeder Bewerber punktgenau zu den Anforderungen passt. Beim Speed-Dating treffen Unternehmen dann auf die digitalen Talente: zwei Tage, jeweils drei Stunden, vier Slots pro Stunde.



Alle Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es online.