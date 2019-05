Am 21. Mai geht mit dem Horizont-Content-Day die größte Content-Konferenz Österreichs zum sechsten Mail über die Bühne. Ob Wirtschaft, Tourismus, Handel oder Industrie: Am ContentDay 2019 treffen sich wieder Marketer aller Branchen in Salzburg, um über das derzeit aktuellste Online-Thema zu sprechen: Content Marketing.

Gestartet wird dabei mit der Keynote von Fionn Kientzler und der Frage, wie man mit Emotionen zu mehr Conversions gelangt. Social-Media-Experte Daniel Rehn aus Hamburg gibt Einblicke in die Social-Trends von Morgen und Marco Lauerwald verrät mehr zur Content-Marketing-Strategie von Urlaubsguru.

Mehr Informationen und Tickets finden Sie online: www.contentday.at

Von: Márcia Neves