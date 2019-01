Im Jahr 2018 hat H&M verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Kundenerfahrung sowohl in physischen Geschäften als auch online zu verbessern. Das Unternehmen experimentierte hierbei mit Faktoren wie dem Interieur und Exterieur, der Produktpalette und dem allgemeinen Erscheinungsbild der Filialen. Dafür testeten sie neue, aktualisierte Einrichtungskonzepte, die auf ein persönlicheres und einladenderes Ambiente abzielen, in dem ein kuratiertes Sortiment ein angenehmeres Gefühl im Geschäft und während des Einkaufens erzeugt. Für ein reibungsloses Einkaufserlebnis führte H&M auch technische Lösungen ein, die es Mitarbeitern und Kunden erleichterten, sich in den Filialen zurechtzufinden. Diese Arbeit wird 2019 gemäß ihrer Omni-Channel-Strategie fortgesetzt.

An verschiedenen Standorten (Stockholm, Uppsala, Madrid und London ) wurden bereits erste Tests durchgeführt. Zu diesen Geschäften zählen unter anderem ausgewählte externe Marken, das Café Konzept »It’s Pleat«, ein Shop-in-Shop Blumenladen, zahlreiche Self-Service-Check-Outs, Monogrammierungs- und Reparaturdienste sowie eine inspirierende digitale Wand, in der Kunden ihre H&M-Favoriten unter #HMxME teilen können. Weitere Beispiele sind die Erweiterung von Click & Collect und die Einführung des In-Store-Modus, in dem Kunden in ausgewählten Märkten die H&M-App jetzt als digitales In-Store-Shopping-Tool verwenden können, um herauszufinden, was in ihrem Lieblingsgeschäft und in den nahe gelegenen erhältlich ist.

»Diese Geschäfte bieten uns die Möglichkeit, neue Konzepte und Aktivitäten auszuprobieren und zu erkunden, um unsere Stores inspirierender zu machen und den Kunden eine großartige Erfahrung zu bieten. Wir freuen uns darauf, diese Tests kontinuierlich auszuwerten, wobei wir die Stärke einer globalen Marke in Kombination mit einer persönlicheren Note und lokaler Relevanz erkunden. Wir führen auch digitale Services und Funktionen ein, um Modefans inspirierend und nahtlos in Einklang mit unserer Omni-Channel-Strategie zu bringen«, sagt Fredrik Olsson, Managing Director bei H&M.

Von: Márcia Neves