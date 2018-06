Währungsbereinigt lag das Plus laut H&M bei 2 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Eine flächenbereinigte Angabe machte die Gruppe nicht. Die Zahl der Stores stieg im Vergleichszeitraum von 4.498 auf 4.801. Endgültige Zahlen und einen detaillierten Geschäftsbericht will die schwedische Modegruppe am 28. Juni 2018 veröffentlichen.



In den ersten Monaten 2018 hatte der Modebranche in Europa vor allem das schlechte Wetter zugesetzt: Frühjahrs- und Sommermode wurde zum Ladenhüter, weshalb die H&M Group zum Ende des 1. Quartals ebenfalls die Umsätze lediglich stabil halten konnte.

Von: Christiane Marie Jördens