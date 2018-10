Die neue Hervis-Filiale inmitten von Schladming bietet einumfassendes Sortiment an Sportprodukten und Zubehör, Sneakers und Mode sowie Equipment für diverse Trendsportarten. Besonderes Highlight ist das so genannte Body Lab: Hier können Kunden Sportartikel individuell an ihre Bedürfnisse anpassen lassen. Im Body Lab werden verschiedene Tests und Messungen, z.B. eine 3D-Fußvermessung, eine Sohlen- oder Schischuhanpassung, Wadenvermessung oder eine Kletterberatung durchgeführt. Schiverkauf und -verleih findet man hier ebenfalls. Ein besonderer Service für Schifahrer bietet man bei Hervis ebenfalls: den individuell angepassten Schischuh. Durch die Atomic Memory Fit-Technologie wird der Schischuh durch Erhitzen in einem Ofen innerhalb von wenigen Minuten an den Fuß angepasst.



»Die 100. Filiale ist ein besonderes Jubiläum, das alle Hervis-MitarbeiterInnen stolz macht. Zeit zu feiern bleibt aber nur kurz: Mit Rohrbach, St. Pölten, Völkermarkt und Saalbach warten die nächsten Standorte auf Fertigstellung und Eröffnung noch im November«, freut sich Hervis-Geschäftsführer Alfred Eichblatt bereits auf die kommenden Eröffnungen.



Der größte heimische Sportfachhändler Hervis beschäftigt derzeit über 3.000 Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen, davon sind 350 in einer Lehrlingsausbildung. Mit über 210 Standorten in Deutschland, Slowenien, Ungarn, Tschechien, Kroatien und Rumänien ist Hervis auch im Ausland in Europa breit aufgestellt.

Von: Christiane Marie Jördens