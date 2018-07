Inspiriert von der Rube Goldberg Maschine gestaltete ein interdisziplinäres Team vier Schaufenster in der Hermès-Boutique am Graben in Wien. Spielkarten wurden in skulpturale Formen transformiert, um eine Art Kettenreaktion der verspielten und bewegten Welt aus den Hermès-Produkten in allen vier Schaufenstern des Stores zu erzeugen.



Die Hermès-Schaufenstergestaltung im Laden der Familie Jonak am Graben wird vier Mal im Jahr neu gemacht. Es werden dafür immer wieder Kooperationen mit österreichischen Künstlern und Firmen eingegangen.