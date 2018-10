Die Hanro Boutique befindet sich in der neuen Fashion Avenue der Dubai Mall, einem der größten und luxuriösesten Einkaufszentren der Welt. Der Laden umfasst rund 70 Quadratmeter Verkaufsfläche und präsentiert eine breite Auswahl an Styles für Herren und Damen. Man will mit dem Store vor allem internationale Kunden ansprechen: Urlauber und Business-Reisende aus der ganzen Welt, aber auch Kunden aus der Region. Das Shopkonzept des Ladens gliedert sich in das Raumgestaltungsdesign der Mall gut ein: Die sechs Meter hohen Decken lassen den Shop besonders hochwertig und modern wirken. Die schlichte Farbe Grau und das reduzierte Interieur spiegeln den modernen Zeitgeist wider. Die indirekte Beleuchtung tut ihr Übriges, um die Atmosphäre besonders entspannt zu machen.



Der Standort in Dubai ist der mittlerweile 13. Shop von Hanro weltweit. Weitere Hanro Stores findet man in Beverly Hills, New York, London, Zürich, Amsterdam, Moskau und in Wien.

Von: Christiane Marie Jördens