Der Spezialist für Outerwear im Premium-Segment hat den Vertrieb für Deutschland und Österreich neu strukturiert: Die Agentur BEN & übernimmt ab der H/W-Kollektion 2019 die Betreuung der Marke.



Handstich eröffnet die neue Orderrunde bei der Messe Pitti Uomo in Florenz, direkt im Anschluss wird die Damen- und Herrenkollektion auch in Berlin auf der Premium präsentiert. »Handstich ist dank des Engagements unserer Vertriebspartner bereits erfolgreich im Markt positioniert. Heute starten wir in ein nächstes Level, geprägt durch die Emotionalisierung unserer Werte und einer stetig neu interpretierten eigenen Marken DNA«, so André Berger, Inhaber der Marke.

Von: Márcia Neves