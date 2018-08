Der neue Guess Store in Tirols Landeshauptstadt wurde gemäß des neuen weltweiten Shopkonzepts der Firma gestaltet. Es ist die siebte Eröffnung für Guess hierzulande.



»Innsbruck ist das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum Westösterreichs, aber auch ein starker Touristenmagnet…Österreich wird neben Deutschland zunehmend zu einem wichtigen Teil unseres Europageschäfts. Mit fast 30 Filialen in diesen beiden Ländern und einem starken Großhandelsgeschäft bauen wir hier definitiv unseren Marktanteil und unsere Kundentreue aus«, so Victor Herrero, der CEO von Guess.



Guess Innsbruck



Guess setzt bei seinem jüngsten österreichischen Store-Zugang auf klare, weiße Einrichtung, kombiniert mit Hightech-Lampen und Kontrastmaterialien. Die Looks sind nach Themen geordnet und sollen so ein neues Einkaufserlebnis ermöglichen. In der Mitte des Geschäfts findet man - ganz zentral - die Accessoire-Kollektion des Hauses.

Von: Christiane Marie Jördens